Borsa İstanbul'da 4.000 seviyesi takip edilmeli

Alnus Yatırım Araştırma Direktörü Volkan Dükkancık A Para'da Borsa İstanbul'u değerlendirdi. Borsada talebin devam ettiği dönemlerden geçildiğini belirten Dükkancık, "Borsa İstanbul'da soluklanma zamanı. Burada 4 bin puan seviyesi takip edilmeli" dedi.