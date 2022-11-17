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OTOMATİK OYNAT
04:30
Yerli yatırımcıyla BIST 100 temposunu sürdürebilir 17.11.2022 | 16:43
03:44
Borsa İstanbul'da 4.000 seviyesi takip edilmeli 17.11.2022 | 16:38
04:34
BIST 100'de hisse bazlı hareketlere dikkat! 13.11.2022 | 16:28
01:20
Gram altın ons ile yükseldi 13.11.2022 | 16:20
01:52
Altın fiyatları yükseliş trendine mi girdi? 13.11.2022 | 16:16
22:27
08:23
Kiraları düşürecek yeni formül! GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu açıkladı 26.10.2022 | 16:50
03:55
Stratejist Haluk İzzet Mutlu: ABD'de kaya gazı arzında artış bekleniyor 26.10.2022 | 16:47
02:04
Arda Coşar: Borsada havayolu sektörü pozitif ayrışıyor 26.10.2022 | 16:43
05:34
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı belli oldu 20.10.2022 | 14:52
03:01
İrem Özbay: Borsa İstanbul'da yükseliş trendi sürebilir 20.10.2022 | 11:26
04:20
03:15
Borsalarda ana dinamikleri bilançolar belirleyecek 13.10.2022 | 16:52
02:53
Dolar endeksi altını baskılıyor 13.10.2022 | 16:55
03:04
04:28
Borsa İstanbul'da yükseliş iştahı sürebilir 07.10.2022 | 21:13
03:23
Petrol yeniden 100 doları aşar mı? 07.10.2022 | 21:07
19:06
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SON DAKİKA: Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı! | Video 03.10.2022 | 10:06
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Çağlar Toros: Fed 2022 yılında güvercinleşmez 27.09.2022 | 15:59
Alnus Yatırım Araştırma Direktörü Volkan Dükkancık A Para'da Borsa İstanbul'u değerlendirdi. Borsada talebin devam ettiği dönemlerden geçildiğini belirten Dükkancık, "Borsa İstanbul'da soluklanma zamanı. Burada 4 bin puan seviyesi takip edilmeli" dedi.