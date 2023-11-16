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Borsa İstanbul'da en yüksek-en düşük kar açıklayan şirketler hangileri?

Borsa İstanbul'da en yüksek-en düşük kar açıklayan şirketler hangileri?

16.11.2023 | 13:05

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İnfo Yatırım Satış ve Pazarlama Direktörü Sertaç Ekeke A Para şirketlerin bilançolarını değerlendirdi. En yüksek ve en düşük kar açıklayan şirketler hangileri? İşte detaylar...

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