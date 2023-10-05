Borsada hangi sektörler öne çıkacak?

İnfo Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdürü İsmail Güler, hisse senedi piyasalarını değerlendirdi. Borsa İstanbul'da görülen düşüşleri kar realizasyonu olarak yorumlayan uzman isim, "BIST 100'de ayın 20'sinden sonra bilançolar gelmeye başlayacak. Burada bilanço öncesi bir kar satışı görüldü. Bilançosu çok güçlü şirketler olacak. Örneğin demir-çelik sektöründe en kötü geride kaldı. Diğer taraftan havacılık, sigorta, bilişim ve perakende tarafında daha iyi bir bilanço bekliyoruz. Endeskte kritik seviyelerin altına düşülmedikçe bu seviyelerin alım fırsatı olduğunu düşünüyorum" dedi.