Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek rakamlarla açıkladı: Enflasyon beklentisinde iyileşme var

Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen "3. Finansın Geleceği Zirvesi" ve "Para Sohbetleri"nin konuğu olan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Enflasyona karşı programımız çalışıyor. Son 2 ayda enflasyon beklentisinde 5 puanlık iyileşme var" dedi.