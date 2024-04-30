Video Ekonomide Bugün Rota Portföy Yönetimi: Türk Eurobondları iyi bir alternatif
Rota Portföy Yönetimi: Türk Eurobondları iyi bir alternatif

Rota Portföy Yönetimi: Türk Eurobondları iyi bir alternatif

30.04.2024 | 16:45

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Gedik Yatırım: TL varlıkların iyileştiği bir dönemdeyiz 04:14
Gedik Yatırım: TL varlıkların iyileştiği bir dönemdeyiz 30.04.2024 | 17:01
GCM Yatırım: Banka hisseleri potansiyelini koruyor 05:12
GCM Yatırım: Banka hisseleri potansiyelini koruyor 30.04.2024 | 16:56
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı: Yükseliş için faiz indirimi önemli 05:07
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı: Yükseliş için faiz indirimi önemli 30.04.2024 | 16:51
Rota Portföy Yönetimi: Türk Eurobondları iyi bir alternatif 02:22
Rota Portföy Yönetimi: Türk Eurobondları iyi bir alternatif 30.04.2024 | 16:45
İnfo Yatırım: Ons altın için 2400 seviyesi önemli 01:12
İnfo Yatırım: Ons altın için 2400 seviyesi önemli 30.04.2024 | 16:42
TCMB Başkanı Fatih Karahan: Parasal sıkılığı koruyacağız 35:30
TCMB Başkanı Fatih Karahan: Parasal sıkılığı koruyacağız 08.02.2024 | 11:30
Banka hisseleri potansiyelini koruyor mu? 05:52
Banka hisseleri potansiyelini koruyor mu? 19.01.2024 | 17:01
Borsa İstanbul yükseliş trendine ne zaman dönecek? Tonguç Erbaş tarih verdi 03:01
Borsa İstanbul yükseliş trendine ne zaman dönecek? Tonguç Erbaş tarih verdi 19.01.2024 | 16:52
Petrol fiyatları için yön ne olacak? 04:26
Petrol fiyatları için yön ne olacak? 19.01.2024 | 16:49
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek rakamlarla açıkladı: Enflasyon beklentisinde iyileşme var 49:25
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek rakamlarla açıkladı: Enflasyon beklentisinde iyileşme var 22.12.2023 | 19:23
BIST 100’de hisse bazlı hareketler olabilir 04:26
BIST 100'de hisse bazlı hareketler olabilir 16.11.2023 | 13:09
Borsa İstanbul’da yön ne olacak? 05:05
Borsa İstanbul'da yön ne olacak? 16.11.2023 | 13:04
Borsa İstanbul’da en yüksek-en düşük kar açıklayan şirketler hangileri? 08:04
Borsa İstanbul'da en yüksek-en düşük kar açıklayan şirketler hangileri? 16.11.2023 | 13:05
Borsada hangi sektörler öne çıkacak? 09:53
Borsada hangi sektörler öne çıkacak? 05.10.2023 | 16:45
Brent petrol fiyatlarında yön ne olacak? 03:39
Brent petrol fiyatlarında yön ne olacak? 05.10.2023 | 16:38
Üzeyir Doğan: Borsanın daha gidecek yolu var 03:40
Üzeyir Doğan: Borsanın daha gidecek yolu var 05.10.2023 | 16:26
Yabancılarda borsaya kademeli giriş senaryosu yüksek 04:17
Yabancılarda borsaya kademeli giriş senaryosu yüksek 05.10.2023 | 16:20
Swap piyasalarında normalleşme olabilir 02:48
Swap piyasalarında normalleşme olabilir 05.10.2023 | 16:16
Çağlar Toros: Bilanço dönemi borsayı yukarı yönlü destekleyecek 05:39
Çağlar Toros: Bilanço dönemi borsayı yukarı yönlü destekleyecek 05.10.2023 | 16:13
Doç. Dr. Filiz Eryılmaz yanıtladı: Borsada yükseliş sürecek mi? 04:44
Doç. Dr. Filiz Eryılmaz yanıtladı: Borsada yükseliş sürecek mi? 05.10.2023 | 16:08

Rota Portföy Yönetimi Yöneticisi Ortağı, piyasaların seyrini değerlendirdi. CDS'lerdeki pozitif beklentilere dikkat çeken Yücel, "Türk Eurobondları iyi bir alternatif" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY