Video Ekonomide Bugün Borsa İstanbul'da yeni dönem: BIST 50’de açığa satış yasağı kaldırıldı | Video
Borsa İstanbul'da yeni dönem: BIST 50’de açığa satış yasağı kaldırıldı | Video

Borsa İstanbul'da yeni dönem: BIST 50’de açığa satış yasağı kaldırıldı | Video

06.12.2024 | 09:21

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Borsa İstanbul’da yeni dönem: BIST 50’de açığa satış yasağı kaldırıldı | Video 05:06
Borsa İstanbul'da yeni dönem: BIST 50’de açığa satış yasağı kaldırıldı | Video 06.12.2024 | 09:21
Borsa İstanbul’da hangi hisseler öne çıkabilir? 03:48
Borsa İstanbul'da hangi hisseler öne çıkabilir? 05.06.2024 | 14:34
Gram altın yükselişini sürdürecek mi? 03:27
Gram altın yükselişini sürdürecek mi? 05.06.2024 | 14:27
Altın düşecek mi yükselecek mi? 05:53
Altın düşecek mi yükselecek mi? 04.06.2024 | 16:49
Borsa İstanbul’da sanayi hisseleri ucuz kaldı 04:15
Borsa İstanbul'da sanayi hisseleri ucuz kaldı 04.06.2024 | 16:47
Türkiye fintek üssü olmayı hedefliyor 08:21
Türkiye fintek üssü olmayı hedefliyor 04.06.2024 | 16:06
Gedik Yatırım: TL varlıkların iyileştiği bir dönemdeyiz 04:14
Gedik Yatırım: TL varlıkların iyileştiği bir dönemdeyiz 30.04.2024 | 17:01
GCM Yatırım: Banka hisseleri potansiyelini koruyor 05:12
GCM Yatırım: Banka hisseleri potansiyelini koruyor 30.04.2024 | 16:56
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı: Yükseliş için faiz indirimi önemli 05:07
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı: Yükseliş için faiz indirimi önemli 30.04.2024 | 16:51
Rota Portföy Yönetimi: Türk Eurobondları iyi bir alternatif 02:22
Rota Portföy Yönetimi: Türk Eurobondları iyi bir alternatif 30.04.2024 | 16:45
İnfo Yatırım: Ons altın için 2400 seviyesi önemli 01:12
İnfo Yatırım: Ons altın için 2400 seviyesi önemli 30.04.2024 | 16:42
TCMB Başkanı Fatih Karahan: Parasal sıkılığı koruyacağız 35:30
TCMB Başkanı Fatih Karahan: Parasal sıkılığı koruyacağız 08.02.2024 | 11:30
Banka hisseleri potansiyelini koruyor mu? 05:52
Banka hisseleri potansiyelini koruyor mu? 19.01.2024 | 17:01
Borsa İstanbul yükseliş trendine ne zaman dönecek? Tonguç Erbaş tarih verdi 03:01
Borsa İstanbul yükseliş trendine ne zaman dönecek? Tonguç Erbaş tarih verdi 19.01.2024 | 16:52
Petrol fiyatları için yön ne olacak? 04:26
Petrol fiyatları için yön ne olacak? 19.01.2024 | 16:49
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek rakamlarla açıkladı: Enflasyon beklentisinde iyileşme var 49:25
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek rakamlarla açıkladı: Enflasyon beklentisinde iyileşme var 22.12.2023 | 19:23
BIST 100’de hisse bazlı hareketler olabilir 04:26
BIST 100'de hisse bazlı hareketler olabilir 16.11.2023 | 13:09
Borsa İstanbul’da yön ne olacak? 05:05
Borsa İstanbul'da yön ne olacak? 16.11.2023 | 13:04
Borsa İstanbul’da en yüksek-en düşük kar açıklayan şirketler hangileri? 08:04
Borsa İstanbul'da en yüksek-en düşük kar açıklayan şirketler hangileri? 16.11.2023 | 13:05
Borsada hangi sektörler öne çıkacak? 09:53
Borsada hangi sektörler öne çıkacak? 05.10.2023 | 16:45

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), BIST 50 pay piyasalarında uygulanan açığa satış yasağını 2 Ocak 2025 tarihinden itibaren kaldıracağını açıkladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY