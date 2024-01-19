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OTOMATİK OYNAT
05:52
Banka hisseleri potansiyelini koruyor mu? 19.01.2024 | 17:01
03:01
Borsa İstanbul yükseliş trendine ne zaman dönecek? Tonguç Erbaş tarih verdi 19.01.2024 | 16:52
04:26
Petrol fiyatları için yön ne olacak? 19.01.2024 | 16:49
49:25
04:26
BIST 100'de hisse bazlı hareketler olabilir 16.11.2023 | 13:09
05:05
Borsa İstanbul'da yön ne olacak? 16.11.2023 | 13:04
08:04
Borsa İstanbul'da en yüksek-en düşük kar açıklayan şirketler hangileri? 16.11.2023 | 13:05
09:53
Borsada hangi sektörler öne çıkacak? 05.10.2023 | 16:45
03:39
Brent petrol fiyatlarında yön ne olacak? 05.10.2023 | 16:38
03:40
Üzeyir Doğan: Borsanın daha gidecek yolu var 05.10.2023 | 16:26
04:17
Yabancılarda borsaya kademeli giriş senaryosu yüksek 05.10.2023 | 16:20
02:48
Swap piyasalarında normalleşme olabilir 05.10.2023 | 16:16
05:39
Çağlar Toros: Bilanço dönemi borsayı yukarı yönlü destekleyecek 05.10.2023 | 16:13
04:44
Doç. Dr. Filiz Eryılmaz yanıtladı: Borsada yükseliş sürecek mi? 05.10.2023 | 16:08
01:38
Belgin Maviş: Brent petrolde 75 doların üzeri yükselişler suni olabilir 02.08.2023 | 15:41
03:01
Borsa İstanbul'da hangi sektörler öne çıkabilir? 02.08.2023 | 15:35
01:43
Merkez bankalarının şahin duruşu sürecek 02.08.2023 | 15:30
03:50
Borsa İstanbul'da yükseliş sürecek mi? 02.08.2023 | 15:26
03:39
Küresel enflasyon sorunu 25.05.2023 | 10:11
06:01
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde hangi hisseler öne çıkabilir? 25.05.2023 | 10:09
Marbaş Menkul Değerler GMY Soner Kuru A Para'da Borsa İstanbul'u değerlendirdi. Bankalarla ilgili basit düşünülmesi gerektiğini belirten Kuru, fiyatların iskontolu oluşuna dikkat çekti. Kuru, "Bankacılık endeksindeki yükseliş trendi devam edebilir. Önceki döneme göre banka hissesi sahibi olmak daha cazip görünüyor" diye konuştu.