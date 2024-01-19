Banka hisseleri potansiyelini koruyor mu?

Marbaş Menkul Değerler GMY Soner Kuru A Para'da Borsa İstanbul'u değerlendirdi. Bankalarla ilgili basit düşünülmesi gerektiğini belirten Kuru, fiyatların iskontolu oluşuna dikkat çekti. Kuru, "Bankacılık endeksindeki yükseliş trendi devam edebilir. Önceki döneme göre banka hissesi sahibi olmak daha cazip görünüyor" diye konuştu.