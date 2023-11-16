BIST 100'de hisse bazlı hareketler olabilir

Ahlatcı Yatırım GMY Tonguç Erbaş A Para'da Borsa İstanbul'u değerlendirdi. Erbaş, yıl sonuna kadar BIST 100'de hisse bazlı düşük hacimli işlemlerin hakim olabileceğine dikkat çekerek, "Küresel piyasalarda ��srail-Filistin savaşı için risk algısı nötrlendi gibi görünüyor" dedi.