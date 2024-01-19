Petrol fiyatları için yön ne olacak?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Candaş Atalay A Para'da petrol fiyatlarını değerlendirdi. Özellikle Orta Doğu temelli jeopolitik risklerin maliyet artışlarını beraberinde getirdiğine dikkat çekerek, "Ancak petrol üzerinde beklenen talep gelmiyor. Ciddi anlamda zayıf bir talep var. Bu durum fiyatlardaki yükselişi sınırlıyor. Burada 65 dolarlı rakamlar daha makul görünüyor." dedi.