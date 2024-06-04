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OTOMATİK OYNAT
05:53
Altın düşecek mi yükselecek mi? 04.06.2024 | 16:49
04:15
Borsa İstanbul'da sanayi hisseleri ucuz kaldı 04.06.2024 | 16:47
08:21
Türkiye fintek üssü olmayı hedefliyor 04.06.2024 | 16:06
04:14
Gedik Yatırım: TL varlıkların iyileştiği bir dönemdeyiz 30.04.2024 | 17:01
05:12
GCM Yatırım: Banka hisseleri potansiyelini koruyor 30.04.2024 | 16:56
05:07
02:22
Rota Portföy Yönetimi: Türk Eurobondları iyi bir alternatif 30.04.2024 | 16:45
01:12
İnfo Yatırım: Ons altın için 2400 seviyesi önemli 30.04.2024 | 16:42
35:30
TCMB Başkanı Fatih Karahan: Parasal sıkılığı koruyacağız 08.02.2024 | 11:30
05:52
Banka hisseleri potansiyelini koruyor mu? 19.01.2024 | 17:01
03:01
Borsa İstanbul yükseliş trendine ne zaman dönecek? Tonguç Erbaş tarih verdi 19.01.2024 | 16:52
04:26
Petrol fiyatları için yön ne olacak? 19.01.2024 | 16:49
49:25
04:26
BIST 100'de hisse bazlı hareketler olabilir 16.11.2023 | 13:09
05:05
Borsa İstanbul'da yön ne olacak? 16.11.2023 | 13:04
08:04
Borsa İstanbul'da en yüksek-en düşük kar açıklayan şirketler hangileri? 16.11.2023 | 13:05
09:53
Borsada hangi sektörler öne çıkacak? 05.10.2023 | 16:45
03:39
Brent petrol fiyatlarında yön ne olacak? 05.10.2023 | 16:38
03:40
Üzeyir Doğan: Borsanın daha gidecek yolu var 05.10.2023 | 16:26
04:17
Yabancılarda borsaya kademeli giriş senaryosu yüksek 05.10.2023 | 16:20
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı altın fiyatlarını değerlendirdi. Sarı, ilk düğmeye basanın ECB olacağını tahmin eden Sarı, "Global merkez bankalarının sene sonlarına doğru faiz indirimlerine gidecek olması altının hikayesini destekliyor" dedi.