Altın düşecek mi yükselecek mi?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı altın fiyatlarını değerlendirdi. Sarı, ilk düğmeye basanın ECB olacağını tahmin eden Sarı, "Global merkez bankalarının sene sonlarına doğru faiz indirimlerine gidecek olması altının hikayesini destekliyor" dedi.