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Borsa İstanbul yükseliş trendine ne zaman dönecek? Tonguç Erbaş tarih verdi

Borsa İstanbul yükseliş trendine ne zaman dönecek? Tonguç Erbaş tarih verdi

19.01.2024 | 16:52

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Ahlatcı Yatırım GMY Tonguç Erbaş A Para'da Borsa İstanbul'u değerlendirdi. Erbaş, 2,5 ay içinde yerel seçimlere kadar yatay seyrin sürebileceğine dikkat çekerek, "Yabancı girişi olduğundan yükseliş trendine girebiliriz. Mart ayından sonra yeni zirveleri konuşabiliriz" dedi.

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