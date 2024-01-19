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OTOMATİK OYNAT
05:52
Banka hisseleri potansiyelini koruyor mu? 19.01.2024 | 17:01
03:01
Borsa İstanbul yükseliş trendine ne zaman dönecek? Tonguç Erbaş tarih verdi 19.01.2024 | 16:52
04:26
Petrol fiyatları için yön ne olacak? 19.01.2024 | 16:49
49:25
04:26
BIST 100'de hisse bazlı hareketler olabilir 16.11.2023 | 13:09
05:05
Borsa İstanbul'da yön ne olacak? 16.11.2023 | 13:04
08:04
Borsa İstanbul'da en yüksek-en düşük kar açıklayan şirketler hangileri? 16.11.2023 | 13:05
09:53
Borsada hangi sektörler öne çıkacak? 05.10.2023 | 16:45
03:39
Brent petrol fiyatlarında yön ne olacak? 05.10.2023 | 16:38
03:40
Üzeyir Doğan: Borsanın daha gidecek yolu var 05.10.2023 | 16:26
04:17
Yabancılarda borsaya kademeli giriş senaryosu yüksek 05.10.2023 | 16:20
02:48
Swap piyasalarında normalleşme olabilir 05.10.2023 | 16:16
05:39
Çağlar Toros: Bilanço dönemi borsayı yukarı yönlü destekleyecek 05.10.2023 | 16:13
04:44
Doç. Dr. Filiz Eryılmaz yanıtladı: Borsada yükseliş sürecek mi? 05.10.2023 | 16:08
01:38
Belgin Maviş: Brent petrolde 75 doların üzeri yükselişler suni olabilir 02.08.2023 | 15:41
03:01
Borsa İstanbul'da hangi sektörler öne çıkabilir? 02.08.2023 | 15:35
01:43
Merkez bankalarının şahin duruşu sürecek 02.08.2023 | 15:30
03:50
Borsa İstanbul'da yükseliş sürecek mi? 02.08.2023 | 15:26
03:39
Küresel enflasyon sorunu 25.05.2023 | 10:11
06:01
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde hangi hisseler öne çıkabilir? 25.05.2023 | 10:09
Ahlatcı Yatırım GMY Tonguç Erbaş A Para'da Borsa İstanbul'u değerlendirdi. Erbaş, 2,5 ay içinde yerel seçimlere kadar yatay seyrin sürebileceğine dikkat çekerek, "Yabancı girişi olduğundan yükseliş trendine girebiliriz. Mart ayından sonra yeni zirveleri konuşabiliriz" dedi.