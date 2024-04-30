Video Ekonomide Bugün Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı: Yükseliş için faiz indirimi önemli
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı: Yükseliş için faiz indirimi önemli

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı: Yükseliş için faiz indirimi önemli

30.04.2024 | 16:51

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Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı piyasaların seyrini değerlendirdi. Sarı, ABD'de faiz indirimlerinin ötelenebileceğini ifade ederek, "Altın fiyatlarında yükseliş için faiz indirimleri önemli" dedi.

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