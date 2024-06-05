Borsa İstanbul'da hangi hisseler öne çıkabilir?

Visne Academy Finansal Danışmanlık YKB Barışcan Yücel Borsa İstanbul'un seyrini değerlendirdi. Yücel, "Alternatif ve yenilenebilir enerji tarafının momentumunu koruduğunu düşünüyorum. Sağlık sektörünü de yabana atmamak lazım. Savunma sanayiinde de çip beyin üreten şirketler önem kazanabilir" dedi.