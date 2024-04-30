Gedik Yatırım: TL varlıkların iyileştiği bir dönemdeyiz

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Borsa İstanbul'da en yüksek-en düşük kar açıklayan şirketler hangileri? 16.11.2023 | 13:05
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Yabancılarda borsaya kademeli giriş senaryosu yüksek 05.10.2023 | 16:20
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Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Onurcan Bal Borsa İstanbul'u değerlendirdi. Borsada ana sektörlerin yabancı alımıyla iyi performans koyduğunu ifade ederek, "Hisse seçimi önemli. Bundan sonra da ana tema yabancı alımı olacak. TL varlıkların iyileştiği bir dönemdeyiz." dedi.