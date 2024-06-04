Borsa İstanbul'da sanayi hisseleri ucuz kaldı

INFO Yatırım-Yatırım Danışmanlığı Müdürü İsmail Güner, piyasaların seyrini değerlendirdi. Banka ve sanayi sektörü arasındaki makasın açıklığına dikkat çeken Güner, "Ucuz olan çok sayıda sanayi hissesi var. Yönelim oraya olabilir" dedi.