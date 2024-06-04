Türkiye fintek üssü olmayı hedefliyor

Türkiye'den bir çok firmanın katılım sağladığı Money20/20 Europe Fuarı'nda konuşan Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları (TÖDEB) Başkanı Ufuk Bilgetekin, Türkiye tarafından fuara adeta bir fintek çıkarması yapıldığını ve 30 TÖDEB üyesinin de fuarda yerini aldığını bildirdi. Türk fintek teknolojilerinin Avrupa'nın bir çok ülkesinin önünde olduğunu belirten Bilgetekin, Türkiye'nin bir fintek üssü olma hedefine ulaşamaması için hiçbir nedeninin olmadığını ve çok uç noktadaki ürünleri dahi tanıtabileceklerini söyledi.