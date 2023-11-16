Borsa İstanbul'da yön ne olacak?

Stratejist Haluk İzzet Mutlu A Para'da piyasaların gündemini değerlendirdi. BIST 100'de 8400 seviyesinin ardından bir momentum kaybı olduğunu ifade eden Mutlu, "Beklentilerin üzerindeki bilançolar düşüşü sınırladı. Yurt dışı raporların soru işaretlerini azaltmasıyla piyasa yeniden yükselişe geçebilir." dedi.