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OTOMATİK OYNAT
03:48
Borsa İstanbul'da hangi hisseler öne çıkabilir? 05.06.2024 | 14:34
03:27
Gram altın yükselişini sürdürecek mi? 05.06.2024 | 14:27
05:53
Altın düşecek mi yükselecek mi? 04.06.2024 | 16:49
04:15
Borsa İstanbul'da sanayi hisseleri ucuz kaldı 04.06.2024 | 16:47
08:21
Türkiye fintek üssü olmayı hedefliyor 04.06.2024 | 16:06
04:14
Gedik Yatırım: TL varlıkların iyileştiği bir dönemdeyiz 30.04.2024 | 17:01
05:12
GCM Yatırım: Banka hisseleri potansiyelini koruyor 30.04.2024 | 16:56
05:07
02:22
Rota Portföy Yönetimi: Türk Eurobondları iyi bir alternatif 30.04.2024 | 16:45
01:12
İnfo Yatırım: Ons altın için 2400 seviyesi önemli 30.04.2024 | 16:42
35:30
TCMB Başkanı Fatih Karahan: Parasal sıkılığı koruyacağız 08.02.2024 | 11:30
05:52
Banka hisseleri potansiyelini koruyor mu? 19.01.2024 | 17:01
03:01
Borsa İstanbul yükseliş trendine ne zaman dönecek? Tonguç Erbaş tarih verdi 19.01.2024 | 16:52
04:26
Petrol fiyatları için yön ne olacak? 19.01.2024 | 16:49
49:25
04:26
BIST 100'de hisse bazlı hareketler olabilir 16.11.2023 | 13:09
05:05
Borsa İstanbul'da yön ne olacak? 16.11.2023 | 13:04
08:04
Borsa İstanbul'da en yüksek-en düşük kar açıklayan şirketler hangileri? 16.11.2023 | 13:05
09:53
Borsada hangi sektörler öne çıkacak? 05.10.2023 | 16:45
03:39
Brent petrol fiyatlarında yön ne olacak? 05.10.2023 | 16:38
Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen altın fiyatlarını değerlendirdi. Altında denge arayışının devam ettiğini belirten Ergezen, "Gram altın için 2467 TL ve 2500 TL takip edilmeli" dedi.