Yerli yatırımcıyla BIST 100 temposunu sürdürebilir

Gedik Yatırım-Yatırım Müdür Yardımcısı Eda Karadağ Borsa İstanbul'un seyrini değerlendirdi. Endeksteki hisse bazlı ayrışmaya dikkat çeken uzman isim BIST 100'de düzeltme hareketi görüldüğünü ifade etti. Karadağ, "Borsadaki bu tarz düşüşler, alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Endeks yerli yatırımcının etkisiyle yükseliş temposuna geri dönebilir" diye konuştu.