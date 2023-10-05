Yabancılarda borsaya kademeli giriş senaryosu yüksek

ROTA Portföy Yönetimi GMY Emrah Yücel, piyasaların seyrini A Para'da değerlendirdi. Yücel, küresel anlamda Fed'den sıkı para politikası adımlarının fiyatlandığını ifade ederek, "Yabancı yatırımcılar için borsaya kademeli giriş senaryosu yüksek. Merkez Bankası ve ekonomi yönetiminin adımları burada etkili olacak" dedi.