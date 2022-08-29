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Volkan Dükkancık: Yatırımcı enflasyon üzerinde getiri arıyor

Volkan Dükkancık: Yatırımcı enflasyon üzerinde getiri arıyor

29.08.2022 | 17:02

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Alnus Yatırım Araştırma Direktörü Volkan Dükkancık A Para'da Borsa İstanbul'u değerlendirdi. Enflasyon üzerindeki getiri arayışının borsaya yaradığını ifade eden Dükkancık, "Yabancı algısını CDS ve Eurobondlardan takip ediyorum" dedi.

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