Üzeyir Doğan: Borsanın daha gidecek yolu var

Phillip Capital Yurt İçi Piyasalar Grup Başkanı Üzeyir Doğan, Borsa İstanbul'un seyrini değerlendirdi. Merkez Bankası'nın Perşembe günü açıklanan para verilerinin önemine dikkat çeken uzman isim, "Yabancının girişi burada önemli. Borsanın daha gidecek yolu var gibi görünüyor." dedi.