Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak: "11 milyon poliçe ile pazar payımız yüzde 14'e ulaştı" | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:06
03:48
Borsa İstanbul'da hangi hisseler öne çıkabilir? 05.06.2024 | 14:34
03:27
Gram altın yükselişini sürdürecek mi? 05.06.2024 | 14:27
05:53
Altın düşecek mi yükselecek mi? 04.06.2024 | 16:49
04:15
Borsa İstanbul'da sanayi hisseleri ucuz kaldı 04.06.2024 | 16:47
08:21
Türkiye fintek üssü olmayı hedefliyor 04.06.2024 | 16:06
04:14
Gedik Yatırım: TL varlıkların iyileştiği bir dönemdeyiz 30.04.2024 | 17:01
05:12
GCM Yatırım: Banka hisseleri potansiyelini koruyor 30.04.2024 | 16:56
05:07
02:22
Rota Portföy Yönetimi: Türk Eurobondları iyi bir alternatif 30.04.2024 | 16:45
01:12
İnfo Yatırım: Ons altın için 2400 seviyesi önemli 30.04.2024 | 16:42
35:30
TCMB Başkanı Fatih Karahan: Parasal sıkılığı koruyacağız 08.02.2024 | 11:30
05:52
Banka hisseleri potansiyelini koruyor mu? 19.01.2024 | 17:01
03:01
Borsa İstanbul yükseliş trendine ne zaman dönecek? Tonguç Erbaş tarih verdi 19.01.2024 | 16:52
04:26
Petrol fiyatları için yön ne olacak? 19.01.2024 | 16:49
49:25
04:26
BIST 100'de hisse bazlı hareketler olabilir 16.11.2023 | 13:09
05:05
Borsa İstanbul'da yön ne olacak? 16.11.2023 | 13:04
08:04
Borsa İstanbul'da en yüksek-en düşük kar açıklayan şirketler hangileri? 16.11.2023 | 13:05
09:53
Borsada hangi sektörler öne çıkacak? 05.10.2023 | 16:45
Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, sigortaya erişilebilirliği kolaylaştırmayı ve ihtiyaca yönelik ürünlerle sigorta bilincinin artmasını sağlamayı odak noktalarına aldıklarını vurgulayarak 2024'te pazar liderliğini pekiştirdiklerini belirtti. Çakmak, "Hayat dışı toplam prim üretimimizi bir önceki yıla oranla yüzde 70 artırıp, 101,4 milyar lira ile rekor prim üretimine imzamızı attık." dedi.