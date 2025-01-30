Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak: "11 milyon poliçe ile pazar payımız yüzde 14'e ulaştı" | Video

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, sigortaya erişilebilirliği kolaylaştırmayı ve ihtiyaca yönelik ürünlerle sigorta bilincinin artmasını sağlamayı odak noktalarına aldıklarını vurgulayarak 2024'te pazar liderliğini pekiştirdiklerini belirtti. Çakmak, "Hayat dışı toplam prim üretimimizi bir önceki yıla oranla yüzde 70 artırıp, 101,4 milyar lira ile rekor prim üretimine imzamızı attık." dedi.