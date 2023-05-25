Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:39
Küresel enflasyon sorunu 25.05.2023 | 10:11
06:01
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde hangi hisseler öne çıkabilir? 25.05.2023 | 10:09
04:24
2023'te ons altın yeni rekorunu kıracak mı? 25.05.2023 | 10:04
05:08
Tonguç Erbaş: Piyasada 'Bekle-gör' havası hakim 25.05.2023 | 10:01
07:38
Selçuk Gönençler: Düşen trend geçilmedikçe yükseliş trendi başlamaz 25.05.2023 | 09:56
04:10
Banka hisselerindeki baskı sürecek mi? 03.04.2023 | 15:55
05:20
02:41
Borsa İstanbul'da hangi hisseler öne çıkabilir? 03.04.2023 | 15:46
04:20
BIST 100'de kar satışları derinleşir mi? 03.04.2023 | 15:40
02:09
Stratejist Yeliz Karabulut: Ons altın 2300 doları görebilir 03.04.2023 | 15:37
04:14
Brent petrol baskı altında kalabilir 20.02.2023 | 12:23
07:34
Faizler piyasaları nasıl etkiliyor? 20.02.2023 | 12:16
07:00
Borsa İstanbul'da seyir nasıl olacak? 20.02.2023 | 12:14
03:25
Merkez bankaları ne yapacak? 20.02.2023 | 12:08
03:21
Altın fiyatları 2023 yılında düşecek mi yükselecek mi? 01.01.2023 | 15:39
03:36
Arda Coşar: Borsada yüzde 200'e yakın bir artış gördük 01.01.2023 | 15:32
04:03
Doç. Dr. Yüksel Okşak: Merkez Bankası'nın rezervlerinde artış sürecek 01.01.2023 | 15:28
05:56
Kudret Ayyıldır: İlk çeyrekte enflasyonda hızlı düşüş görebiliriz 01.01.2023 | 15:24
04:24
Baki Atılal: Döviz tevdiat hesaplarında ciddi çözünme bekliyorum 01.01.2023 | 15:20
06:53
Borsada orta vadeli hedef 6000 puan 11.12.2022 | 16:45
Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş A Para'da piyasaları değerlendirdi. Yurt dışı piyasalarda heyecansız bir görüntü olduğunu ifade eden Erbaş, "Piyasada 'Bekle-gör' hakim" dedi.