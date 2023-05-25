Tonguç Erbaş: Piyasada 'Bekle-gör' havası hakim

Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş A Para'da piyasaları değerlendirdi. Yurt dışı piyasalarda heyecansız bir görüntü olduğunu ifade eden Erbaş, "Piyasada 'Bekle-gör' hakim" dedi.