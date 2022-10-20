Video Ekonomide Bugün Stratejist Yeliz Karabulut'tan Borsa İstanbul yorumu: Faiz indirimleri banka hisselerine olumlu yansıyabilir
Stratejist Yeliz Karabulut'tan Borsa İstanbul yorumu: Faiz indirimleri banka hisselerine olumlu yansıyabilir

Stratejist Yeliz Karabulut'tan Borsa İstanbul yorumu: Faiz indirimleri banka hisselerine olumlu yansıyabilir

20.10.2022 | 11:20

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Stratejist Yeliz Karabulut A Para'da piyasaların gündemini değerlendirdi. Faiz indirimlerinin banka hisselerine olumlu yansıyacağını ifade eden uzman isim, "Sanayi ve holding tarafında olumlu bilançolar sürebilir" dedi.

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