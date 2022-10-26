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Stratejist Haluk İzzet Mutlu: ABD'de kaya gazı arzında artış bekleniyor 26.10.2022 | 16:47
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Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı belli oldu 20.10.2022 | 14:52
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İrem Özbay: Borsa İstanbul'da yükseliş trendi sürebilir 20.10.2022 | 11:26
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Borsalarda ana dinamikleri bilançolar belirleyecek 13.10.2022 | 16:52
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Dolar endeksi altını baskılıyor 13.10.2022 | 16:55
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Banka hisseleri için yön ne olacak? Arda Coşar: Hala çok ucuz 17.09.2022 | 11:03
Stratejist Haluk İzzet Mutlu petrol piyasanı değerlendirdi. ABD'de petrolde kartelleşmenin önüne geçecek teklifin yasallaşması durumunda piyasalarda hareketliliğin artabileceğini ifade eden Mutlu, "ABD'de kaya gazı arzında artış bekleniyor" dedi.