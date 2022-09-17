Stratejist Halil Reçber: Fed'in işi gerçekten zor

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Stratejist Halil Reçber A Para'da piyasaların gündemini değerlendirdi. Fed'in alışagelmişin dışında faiz artırımları yaptığını ifade ederek, "Fed'in işi gerçekten zor" dedi.