Video Ekonomide Bugün Son Dakika: TÜİK, temmuz ayı işsizlik rakamlarını açıkladı! | Video
Son Dakika: TÜİK, temmuz ayı işsizlik rakamlarını açıkladı! | Video

Son Dakika: TÜİK, temmuz ayı işsizlik rakamlarını açıkladı! | Video

12.09.2022 | 10:33

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Son dakika haberi...TÜİK Temmuz ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. Buna göre işsiz sayısı 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 113 bin kişi azalarak 3 milyon 445 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık azalış ile %10,1 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %8,6 iken kadınlarda %13,1 olarak tahmin edildi.

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