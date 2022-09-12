Son Dakika: TÜİK, temmuz ayı işsizlik rakamlarını açıkladı! | Video

Son dakika haberi...TÜİK Temmuz ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. Buna göre işsiz sayısı 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 113 bin kişi azalarak 3 milyon 445 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık azalış ile %10,1 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %8,6 iken kadınlarda %13,1 olarak tahmin edildi.