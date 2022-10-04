SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Dünya merkez bankaları yüksek faizle resesyon riskini artırıyor" | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
19:06
03:11
SON DAKİKA: Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı! | Video 03.10.2022 | 10:06
03:03
Çağlar Toros: Fed 2022 yılında güvercinleşmez 27.09.2022 | 15:59
03:07
Kudret Ayyıldır: Borsa İstanbul Ekim'de daha iyi performans sergileyebilir 27.09.2022 | 15:56
03:58
05:20
02:59
Stratejist Yusuf Kavak: Bankacılık sektöründe karlılık törpülenebilir 21.09.2022 | 16:02
02:14
Borsa İstanbul'da yükselişin anahtarı 3.300 puan 21.09.2022 | 15:59
03:03
Banka hisseleri için yön ne olacak? Arda Coşar: Hala çok ucuz 17.09.2022 | 11:03
04:35
Stratejist Halil Reçber: Fed'in işi gerçekten zor 17.09.2022 | 11:01
02:38
Gram altın için doğru fiyat alım aralığı neresi? 17.09.2022 | 10:57
06:44
Son Dakika: TÜİK, temmuz ayı işsizlik rakamlarını açıkladı! | Video 12.09.2022 | 10:33
03:27
05:48
11:06
02:52
03:56
Borsa İstanbul'da önemli teknik seviyeler neler? 06.09.2022 | 15:14
03:58
Borsa İstanbul'da tarihi zirve! BIST 100'de yükseliş sürecek mi? 06.09.2022 | 15:11
01:45
ECB'nin faiz kararı ne olacak? 06.09.2022 | 15:07
07:27
Volkan Dükkancık: Yatırımcı enflasyon üzerinde getiri arıyor 29.08.2022 | 17:02
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Dünya merkez bankaları yüksek faizle resesyon riskini artıyor. Bizim ekonomi modelimiz zamanında atılmış bir adımdır" dedi.