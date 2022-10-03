Video Ekonomide Bugün SON DAKİKA: Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı! | Video
SON DAKİKA: Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı! | Video

SON DAKİKA: Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı! | Video

03.10.2022 | 10:06

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Son dakika haberi...Eylül 2022 enflasyon oranı TÜFE belli oldu. Saatler 10:00'u gösterdiğinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamları için beklenen açıklamayı yaptı. Buna göre enflasyon Eylül ayında aylık bazda %3,08, yıllık bazda ise %83,45 olarak gerçekleşti.

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