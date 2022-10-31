Son Dakika: Bakan Nebati’den 2. Finans’ın Geleceği Zirvesi’nde önemli açıklamalar | Video

Son dakika haberi...Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye'nin ekonomi kanalı A Para tarafından düzenlenen "2. Finansın Geleceği Zirvesi" Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, "Kur korumalı TL mevduat sisteminin devreye girmesiyle döviz kurları tarafında yaşanan yüksek oynaklık dengelendi. Yeni ekonomi modeli ile de 8 çeyrektir kesintisiz büyüyoruz" dedi.