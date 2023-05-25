Video Ekonomide Bugün Selçuk Gönençler: Düşen trend geçilmedikçe yükseliş trendi başlamaz
Selçuk Gönençler: Düşen trend geçilmedikçe yükseliş trendi başlamaz

Selçuk Gönençler: Düşen trend geçilmedikçe yükseliş trendi başlamaz

25.05.2023 | 09:56

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Staratejist Selçuk Gönençler Borsa İstanbul'un seyrini teknik verilerle ele aldı. Borsa İstanbul'da önemli bir noktanın 4060-4200 puan bölgesi olduğuna dikkat çekerek, "Düşen trend geçilmedikçe yükseliş trendi başlamaz" dedi.

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