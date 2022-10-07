Petrol yeniden 100 doları aşar mı?

Stratejist Halil İzzet Mutlu petrol fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulundu. OPEC+'nın yaklaşan kış öncesi üretimde kısıntıya gideceği haberinin fiyatlarda yukarı yönlü bir harekete neden olduğunu ifade ederek, "100 dolara yaklaşan bir fiyat hareketi görebiliriz. Petrolde spekülatif haberler etkili oluyor."