    Video Ekonomide Bugün Osmangazi Köprüsü’nde tarihi ilk: Cumhuriyet için koştular
    Osmangazi Köprüsü’nde tarihi ilk: Cumhuriyet için koştular

    Osmangazi Köprüsü’nde tarihi ilk: Cumhuriyet için koştular

    Giriş Tarihi: 30.10.2026 10:46 Güncelleme Tarihi: 30.10.2026 11:13

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    Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “Türkiye Yüzyılı” mottosuyla Osmangazi Köprüsü’nde düzenlediği “Osmangazi Cumhuriyet Koşusu, binlerce kişiyi buluşturdu. Bu yıl ilk kez düzenlenen ve geleneksel hale getirilmesi amaçlanan organizasyona 19 ülkeden katılım sağlandı. Profesyonel sporcular ve vatandaşlar, hem bir ilki deneyimledi hem de körfezin eşsiz manzarasının keyfini yaşadı.

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