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OTOMATİK OYNAT
04:52
03:50
Mustafa Keskintürk: ECB daha agresif davranabilir 22.08.2022 | 21:22
02:18
02:52
Tuna Çetinkaya: Fed sadece kaçan bir enflasyonun tasmasını tuttu 19.08.2022 | 16:55
05:36
05:03
03:43
03:38
Petrol 80 doların altını görür mü? 16.08.2022 | 15:37
01:04
03:05
01:35
Fed faiz kararı ne olacak? Hikmet Baydar: 50 baz puan faiz artırımı güçlendi 15.08.2022 | 12:13
02:59
04:43
ABD'de enflasyon hız kesti: Fed faiz kararı ne olacak? 11.08.2022 | 16:53
01:14
Petrolde düşüş sürecek mi? Arda Coşar: 100 doların altında hareket sürebilir 11.08.2022 | 16:47
01:50
Arda Coşar: Euro/dolar paritesinde bir miktar euro öne çıkabilir 11.08.2022 | 16:38
04:54
Borsa İstanbul'da hangi sektörler öne çıkabilir? 10.08.2022 | 16:49
02:15
02:48
İrem Özbay: Borsa İstanbul'da genel trend yukarı yönlü 10.08.2022 | 16:41
02:01
BIST 100'de orta ve uzun vadeli hedefler neler? 10.08.2022 | 16:36
01:56
Banka hisseleri için yön ne olacak? 10.08.2022 | 16:32
A1 Capital Strateji Direktörü Mustafa Keskintürk A Para'da piyasaların gündemini değerlendirdi. Keskintürk, Euro Bölgesi'nde enflasyonla mücadelenin daha çok ön plana çıkacağını ifade ederek, "ECB daha agresif davranabilir" dedi.