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Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı belli oldu 20.10.2022 | 14:52
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Dolar endeksi altını baskılıyor 13.10.2022 | 16:55
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Borsa İstanbul'da yükseliş iştahı sürebilir 07.10.2022 | 21:13
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Petrol yeniden 100 doları aşar mı? 07.10.2022 | 21:07
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SON DAKİKA: Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı! | Video 03.10.2022 | 10:06
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Kudret Ayyıldır: Borsa İstanbul Ekim'de daha iyi performans sergileyebilir 27.09.2022 | 15:56
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Stratejist Yusuf Kavak: Bankacılık sektöründe karlılık törpülenebilir 21.09.2022 | 16:02
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Borsa İstanbul'da yükselişin anahtarı 3.300 puan 21.09.2022 | 15:59
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Banka hisseleri için yön ne olacak? Arda Coşar: Hala çok ucuz 17.09.2022 | 11:03
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Stratejist Halil Reçber: Fed'in işi gerçekten zor 17.09.2022 | 11:01
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Gram altın için doğru fiyat alım aralığı neresi? 17.09.2022 | 10:57
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Ekim ayı TCMB toplantısı gerçekleşti. Merkez Bankası toplantısı sonrası 'Merkez Bankası faiz kararı ne olacak' sorusu yanıt buldu. TCMB piyasalara yön verecek faiz kararı metnini de yayımlandı. Şahap Kavcıoğlu Başkanlığında gerçekleşen Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizini 150 baz puan indirdi. Bu faiz kararı yılın üçüncü faiz indirimi olarak dikkat çekti. Öte yandan faiz karar metninde bir sonraki toplantı için sürpriz bir faiz mesajı yer aldı. İşte detaylar...