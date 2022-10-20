Video Ekonomide Bugün Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı belli oldu
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı belli oldu

Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı belli oldu

20.10.2022 | 14:52

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Ekim ayı TCMB toplantısı gerçekleşti. Merkez Bankası toplantısı sonrası 'Merkez Bankası faiz kararı ne olacak' sorusu yanıt buldu. TCMB piyasalara yön verecek faiz kararı metnini de yayımlandı. Şahap Kavcıoğlu Başkanlığında gerçekleşen Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizini 150 baz puan indirdi. Bu faiz kararı yılın üçüncü faiz indirimi olarak dikkat çekti. Öte yandan faiz karar metninde bir sonraki toplantı için sürpriz bir faiz mesajı yer aldı. İşte detaylar...

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