Video Ekonomide Bugün Merkez bankalarının şahin duruşu sürecek
Merkez bankalarının şahin duruşu sürecek

Merkez bankalarının şahin duruşu sürecek

02.08.2023 | 15:30

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Econs Kurucusu Ferhat Yükseltürk A Para küresel ekonominin gündemini değerlendirdi. Merkez bankalarının performasının bu aşamadan sonra artık dikkate alıncağını ifade eden Yükseltürk, "Şahin duruşun süreceğini düşünüyorum" dedi.

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