Merkez bankaları ne yapacak?

Stratejist Yeliz Karabulut, TCMB, Fed ve ECB'nin para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karabulut, TCMB'nin bekle gör politikasını sürdüreceğini belirterek, "Fed'in faiz konusunda eli rahat. Ancak aynı şeyi ECB için söyleyemem" dedi.