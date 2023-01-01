Video Ekonomide Bugün Kudret Ayyıldır: İlk çeyrekte enflasyonda hızlı düşüş görebiliriz
Kudret Ayyıldır: İlk çeyrekte enflasyonda hızlı düşüş görebiliriz

Kudret Ayyıldır: İlk çeyrekte enflasyonda hızlı düşüş görebiliriz

01.01.2023 | 15:24

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GCM Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Kudret Ayyıldır piyasların gündemini değerlendirdi. Yüzde 5 enflasyon hedefinin çok kısa sürede gerçekleşmesinin zor olduğunu belirten uzman isim, "2023 yılının ilk çeyreğinde enflasyonda hızlı bir düşüş göreceğiz" dedi.

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