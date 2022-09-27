Video Ekonomide Bugün Kudret Ayyıldır: Borsa İstanbul Ekim'de daha iyi performans sergileyebilir
Kudret Ayyıldır: Borsa İstanbul Ekim'de daha iyi performans sergileyebilir

Kudret Ayyıldır: Borsa İstanbul Ekim'de daha iyi performans sergileyebilir

27.09.2022 | 15:56

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GCM Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Kudret Ayyıldır A Para'da Borsa İstanbul'u değerlendirdi. Ayyıldır 3.300 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanmasının önemine dikkat çekerek, "Borsa İstanbul Ekim'de daha iyi performans sergileyebilir. Sanayi hisseleri pozitif ayrışabilir" dedi.

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