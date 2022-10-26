Kiraları düşürecek yeni formül! GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu açıkladı

Dar ve orta gelirliler için konut geliştirmeyi planlayan özel sektör temsilcileri kira bedellerini aşağı çekecek yeni bir öneri getirdi. Açıklama ise Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği Başkanı Mehmet Kalyoncu'dan geldi.