Gram altın için doğru fiyat alım aralığı neresi?

Alnus Yatırım Araştırma Direktörü Volkan Dükkancık A Para'da altın fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Dükkancık, portföylerde altına en az yüzde 20-25 ağırlık verilmesinin uygun olacağını öngörerek "Gram altın için 900-950 TL aralığı alım için uygun seviyeler olur" dedi.