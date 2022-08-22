Fed ne karar verecek? Eda Karadağ: 75 baz puan faiz artırımı dolar endeksini güçlendirir
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Gedik Yatırım-Yatırım Müdür Yardımcısı Eda Karadağ piyasaların gündemini değerlendirdi. Piyasaların Fed'in faiz kararı konusunda 75 ve 50 baz puan arasında kafasının karıştığını ifade eden uzman isim, "Powell 75 baz puanı öne çıkarırsa dolar endeksi güçlenebilir" dedi.