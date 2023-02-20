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OTOMATİK OYNAT
04:14
Brent petrol baskı altında kalabilir 20.02.2023 | 12:23
07:34
Faizler piyasaları nasıl etkiliyor? 20.02.2023 | 12:16
07:00
Borsa İstanbul'da seyir nasıl olacak? 20.02.2023 | 12:14
03:25
Merkez bankaları ne yapacak? 20.02.2023 | 12:08
03:21
Altın fiyatları 2023 yılında düşecek mi yükselecek mi? 01.01.2023 | 15:39
03:36
Arda Coşar: Borsada yüzde 200'e yakın bir artış gördük 01.01.2023 | 15:32
04:03
Doç. Dr. Yüksel Okşak: Merkez Bankası'nın rezervlerinde artış sürecek 01.01.2023 | 15:28
05:56
Kudret Ayyıldır: İlk çeyrekte enflasyonda hızlı düşüş görebiliriz 01.01.2023 | 15:24
04:24
Baki Atılal: Döviz tevdiat hesaplarında ciddi çözünme bekliyorum 01.01.2023 | 15:20
06:53
Borsada orta vadeli hedef 6000 puan 11.12.2022 | 16:45
05:08
BIST 100'de enerji şirketleri bir trend yakaladı 11.12.2022 | 16:39
02:53
BIST 100 2022 yılını nasıl tamamlar? 11.12.2022 | 16:20
28:36
Bakan Nebati'den faiz ve enflasyon mesajı 01.12.2022 | 10:58
04:02
Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 3,9 büyüdü 30.11.2022 | 10:21
03:06
Dolar endeksinde yön ne olacak? 28.11.2022 | 15:31
03:48
Borsa İstanbul'da yeni hedef ne? 28.11.2022 | 15:28
04:30
Yerli yatırımcıyla BIST 100 temposunu sürdürebilir 17.11.2022 | 16:43
03:44
Borsa İstanbul'da 4.000 seviyesi takip edilmeli 17.11.2022 | 16:38
04:34
BIST 100'de hisse bazlı hareketlere dikkat! 13.11.2022 | 16:28
01:20
Gram altın ons ile yükseldi 13.11.2022 | 16:20
Stratejist Özgür Hatipoğlu A Para'da piyasaların gündemini değerlendirdi. Hatipoğlu, küresel piyasalarda yüksek enflasyon fiyatlamasının devam ettiğinin altını çizerek, "Piyasalar yeni faiz artırımlarının kalıcı olmayacağını düşünüyor. Bu nedenle baskı daha az" dedi.