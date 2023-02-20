Faizler piyasaları nasıl etkiliyor?

Stratejist Özgür Hatipoğlu A Para'da piyasaların gündemini değerlendirdi. Hatipoğlu, küresel piyasalarda yüksek enflasyon fiyatlamasının devam ettiğinin altını çizerek, "Piyasalar yeni faiz artırımlarının kalıcı olmayacağını düşünüyor. Bu nedenle baskı daha az" dedi.