Euro/Dolar paritesi son 20 yılın en düşük seviyesinde! FED Başkanı Powel para politikasına ilişkin hangi mesajları verecek? | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
30:48
01:24
Borsa İstanbul'a yabancı geri mi dönüyor? 24.08.2022 | 10:40
03:05
Betül Asikan: BIST 100'de 3250 puan gündeme gelebilir 24.08.2022 | 10:36
05:47
SON DAKİKA: Borsa İstanbul güne rekorla başladı | Video 24.08.2022 | 10:36
04:52
03:50
Mustafa Keskintürk: ECB daha agresif davranabilir 22.08.2022 | 21:22
02:18
02:52
Tuna Çetinkaya: Fed sadece kaçan bir enflasyonun tasmasını tuttu 19.08.2022 | 16:55
05:36
05:03
03:43
03:38
Petrol 80 doların altını görür mü? 16.08.2022 | 15:37
01:04
03:05
01:35
Fed faiz kararı ne olacak? Hikmet Baydar: 50 baz puan faiz artırımı güçlendi 15.08.2022 | 12:13
02:59
04:43
ABD'de enflasyon hız kesti: Fed faiz kararı ne olacak? 11.08.2022 | 16:53
01:14
Petrolde düşüş sürecek mi? Arda Coşar: 100 doların altında hareket sürebilir 11.08.2022 | 16:47
01:50
Arda Coşar: Euro/dolar paritesinde bir miktar euro öne çıkabilir 11.08.2022 | 16:38
04:54
Borsa İstanbul'da hangi sektörler öne çıkabilir? 10.08.2022 | 16:49
Dolar, Euro'yu geçti. Borsa 3 bin puanın üzerinde... FED Başkanı Powel para politikasına ilişkin hangi mesajları verecek? Alnus Yatırım Araştırma Direktörü Volkan Dükkancık A Para TV ekranlarında yayınlanan Seans öncesi programında değerlendirmelerde bulundu.