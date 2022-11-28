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Dolar endeksinde yön ne olacak?

Dolar endeksinde yön ne olacak?

28.11.2022 | 15:31

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A1 Capital Strateji Müdürü Mustafa Keskintürk piyasaların gündemini değerlendirdi. Dolar endeksinin 105,30 sevivelerinde konsolide olduğuna dikkat çeken uzman isim, "Faiz artışlarının sonuna gelindiği yönünde mesajlar gelebilir" diye konuştu.

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