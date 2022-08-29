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Volkan Dükkancık: Yatırımcı enflasyon üzerinde getiri arıyor 29.08.2022 | 17:02
03:08
Dolar endeksinde seyir ne olacak? 29.08.2022 | 16:55
03:29
Mustafa Keskintürk: Kredili pozisyonlara dikkat edilmeli 29.08.2022 | 16:46
30:48
01:24
Borsa İstanbul'a yabancı geri mi dönüyor? 24.08.2022 | 10:40
03:05
Betül Asikan: BIST 100'de 3250 puan gündeme gelebilir 24.08.2022 | 10:36
05:47
SON DAKİKA: Borsa İstanbul güne rekorla başladı | Video 24.08.2022 | 10:36
04:52
03:50
Mustafa Keskintürk: ECB daha agresif davranabilir 22.08.2022 | 21:22
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Tuna Çetinkaya: Fed sadece kaçan bir enflasyonun tasmasını tuttu 19.08.2022 | 16:55
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Petrol 80 doların altını görür mü? 16.08.2022 | 15:37
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Fed faiz kararı ne olacak? Hikmet Baydar: 50 baz puan faiz artırımı güçlendi 15.08.2022 | 12:13
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ABD'de enflasyon hız kesti: Fed faiz kararı ne olacak? 11.08.2022 | 16:53
Stratejist Cüneyt Paksoy A Para'da ABD Doları'nın önemli para birimleri karşısındaki değerini ölçen dolar endeksi üzerine değerlendirmelerde bulundu. Paksoy, orta uzun vadeli hedef görünümünde 110-111 seviyesinin olduğunu belirterek, "Dolar endeksini takip de olacağız" dedi.