Dolar endeksi altını baskılıyor

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Candaş Atalay, altın fiyatları üzerinde değerlendirmelerde bulundu. Dolar endeksinin altın fiyatları üzerinde baskı yarattığını belirten uzman isim, "Agresif merkez bankaları faiz artırarak şu ana kadar bir başarı sağlayamadı" dedi.