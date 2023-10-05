Çağlar Toros: Bilanço dönemi borsayı yukarı yönlü destekleyecek

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Doç. Dr. Filiz Eryılmaz yanıtladı: Borsada yükseliş sürecek mi? 05.10.2023 | 16:08
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Belgin Maviş: Brent petrolde 75 doların üzeri yükselişler suni olabilir 02.08.2023 | 15:41
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Borsa İstanbul'da hangi sektörler öne çıkabilir? 02.08.2023 | 15:35
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde hangi hisseler öne çıkabilir? 25.05.2023 | 10:09
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2023'te ons altın yeni rekorunu kıracak mı? 25.05.2023 | 10:04
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Borsa İstanbul'da hangi hisseler öne çıkabilir? 03.04.2023 | 15:46
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İnfo Yatırım Stratejisti Çağlar Toros Borsa İstanbul'u değerlendirdi. Yabancı kurumlardan Türkiye ekonomisine duyulan güvenin arttığına yönelik sinyallere dikkat çeken Toros, "Borsada 317 dolar seviyesi hedef haline geldi. Endekste yeni bilanço döneminin etkisiyle yukarı yönlü hareketleri destekleyecektir diye düşünüyorum" dedi.