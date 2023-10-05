Brent petrol fiyatlarında yön ne olacak?

A1 Capital Strateji Direktörü Mustafa Keskintürk A Para'da petrol fiyatlarını değerlendirdi. Petrol fiyatlarının 71-87 dolar bandında hareket sergilediğine dikkat çeken uzman isim, "87 dolar altında satış baskısı devam eder diye düşünüyorum. Petroldeki zayıflama bizim ekonomimiz için olumlu" diye konuştu.